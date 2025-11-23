Herido al caerse en las escaleras de subida al Cabezo de las Cortinillas, en las Bardenas Reales

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido este domingo al caerse en las escaleras de subida al Cabezo de las Cortinillas, en las Bardenas Reales.

El aviso del accidente se ha recibido a las 13.18 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia medicalizada, que ha recogido al paciente en el aparcamiento y lo ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra.

El herido ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y una posible fractura en extremidad superior de pronóstico reservado.