Herido un camionero al golpearse en la cabeza mientras descargaba en Santesteban

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años resultó herido este viernes en un accidente laboral al sufrir un golpe en la cabeza mientras descargaba su camión en la carretera Leitza, en Santesteban.

El aviso del accidente se recibió a las 18.49 horas y hasta el lugar se movilizaron una ambulancia convencional y otra medicalizada, un equipo médico y la Policía Foral.

El camionero, que sufrió un golpe en la cabeza con herida, con pronóstico reservado, fue trasladado inicialmente en la ambulancia convencional. No obstante, posteriormente hizo intercambio a la ambulancia medicalizada que completó el trayecto al Hospital Universitario de Navarra.