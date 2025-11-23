Herido un ciclista de 52 años en una caída en Ciriza

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 52 años ha resultado herido este domingo al mediodía al sufrir una caída mientras circulaba a la altura del kilómetro 2,2 de la NA-7110, en el término municipal de Ciriza.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 12.00 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El herido ha sufrido contusiones de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.