Herido un ciclista de 52 años en una caída en Pamplona

Archivo - Una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado herido este domingo por la mañana tras sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta por el carril bici del parque Iñaki Ochoa de Olza, en Pamplona.

El aviso del accidente se ha recibido a las 10.18 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada y la Policía Municipal.

El ciclista, un varón de 52 años, ha sufrido un traumatismo en una pierna de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.