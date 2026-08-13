Herido un conductor de 20 años en una salida de vía en Lodosa

PAMPLONA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 20 años ha resultado herido este jueves por la mañana tras sufrir una salida de vía en la carretera NA-134, en la localidad de Lodosa.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 73, se ha recibido a las 6.20 horas.

El herido ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con una posible fractura pélvica. Han sido movilizados bomberos de Lodosa, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de la zona y Guardia Civil.