Herido un conductor de 37 años tras salirse de la vía y volcar en Sesma

PAMPLONA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 37 años ha resultado herido este martes tras sufrir una salida de vía con vuelco en la carretera NA-666, en la localidad de Sesma.

Según han informado desde los servicios de emergencia, el aviso del accidente se ha recibido a las 6.31 horas. El conductor y único ocupante del vehículo ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con una trauma facial de pronóstico reservado.

Han sido movilizados bomberos de Lodosa, una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Foral. A la llegada de los servicios de emergencia, el conductor se encontraba fuera del vehículo.