Herido un conductor de 55 años en una salida de vía en Corella

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 55 años ha resultado herido este miércoles por la tarde tras sufrir una salida de vía en la carretera NA-6920, en Corella.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el kilómetro 1, se ha recibido a las 17.06 horas.

El herido, único ocupante del vehículo, ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con una contusión en la espalda. Su pronóstico es reservado.

Han sido movilizados bomberos de Tudela, una ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de la zona y agentes de Policía Foral.