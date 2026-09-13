Herido el conductor de un coche tras chocar contra un muro en Baztan

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un coche, un hombre de 51 años, ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado este domingo tras chocar contra un muro en el punto kilométrico 31 de la N-121-A, en el término de Baztan.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro a las 8.56 horas y se ha movilizado a los bomberos de Oronoz, una ambulancia medicalizada y otra convencional, un equipo médico de Oronoz y la Policía Foral.

Tras la colisión contra el muro, el coche ha quedado volcado. El conductor ha tenido que se liberado por los bomberos del interior del vehículo. Ha comenzado el traslado inicialmente en la ambulancia convencional pero, posteriormente, ha hecho transbordo a la ambulancia medicalizada que ha finalizado el trayecto al Hospital Universitario de Navarra.