Herido el conductor de un patinete tras chocar con un turismo en Peralta

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años, que circulaba en un patinete, ha resultado herido en la madrugada de este jueves tras sufrir una colisión con un turismo a la altura del punto kilométrico 23,4 de la NA-115, en el término municipal de Peralta.

El aviso del accidente se ha recibido a las 5.45 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Peralta, un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El conductor del patinete, un varón de 29 años, ha sufrido politraumatismos con pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.