Herido el conductor de un turismo tras salirse de la vía y volcar en Peralta

PAMPLONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un hombre de 55 años, ha resultado herido este miércoles en un accidente de tráfico consistente en una salida de vía por el margen derecho con posterior vuelco en tonel, que se ha producido en la NA-624, a la altura del punto kilométrico 3,600, en el término municipal de Peralta.

Hasta el lugar se han desplazado una patrulla de la Agrupación de Tráfico y otra de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, una dotación de bomberos y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al conductor del vehículo, un hombre de 55 años vecino de San Adrián, al Hospital Universitario de Navarra.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.