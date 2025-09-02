Herido en Esparza un trabajador de 52 años al caer desde una altura de aproximadamente dos metros

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 52 años ha resultado herido este martes en Esparza (Galar) al sufrir una caída desde una altura de aproximadamente dos metros en una empresa del polígono industrial Comarca II.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente laboral se ha recibido a las 5.53 horas y han sido movilizados una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.

El trabajador herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una posible fractura de brazo y herida en la cabeza. Su pronóstico es reservado.