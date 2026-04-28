Herido grave un hombre de 28 años tras sufrir un accidente laboral en Elizondo

PAMPLONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha resultado herido grave la mañana de este martes tras sufrir un accidente laboral en Elizondo, según ha informado el Gobierno foral. El siniestro se ha producido cuando el hombre estaba trabajando con una motosierra y ha sufrido un corte accidental en el abdomen.

El centro de gestión de emergencias de Sos Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 11.16 horas, cuando el hombre ha acudido al centro de salud de Elizondo, y ha movilizado una ambulancia de soporte vital avanzado, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

Tras ser atendido por el equipo médico en el centro de salud, el varón ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con pronóstico grave.

Efectivos de la Policía Foral de la comisaría de Elizondo instruyen las diligencias del siniestro.