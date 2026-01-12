Herido grave un hombre de 37 años tras sufrir un accidente laboral en Urdiain

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido de gravedad este lunes tras sufrir un accidente laboral en Urdiain, según han informado desde el Gobierno foral.

El centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 8,11 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a un equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital básico, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral.

El suceso se ha producido en un taller en Urdiain, cuando el trabajador ha sufrido un atrapamiento en una mano que le ha causado la amputación de dos dedos. El herido, un varón de 37 años, ha sido atendido en primer lugar en el centro de salud de Alsasua, donde se le ha estabilizado. Posteriormente, se ha realizado su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresado por amputación de carácter grave.

La Brigada Judicial Norte de la Policía Foral investiga las causas e instruye las diligencias del siniestro.