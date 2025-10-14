Herido grave un hombre de 54 años tras colisionar tres vehículos en Izurdiaga

PAMPLONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 54 años, conductor de una motocicleta, resultó herido grave la tarde del lunes tras sufrir una colisión con un coche mientras circulaba por la carretera AP-15 a la altura de Izurdiaga (Arakil).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra recibió aviso del siniestro a las 20.53 horas y movilizó al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Cordovilla, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), al equipo médico de la zona y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se registró en el punto kilométrico 110,5 de la carretera AP-15, a la altura Izurdiaga, concejo perteneciente al municipio de Arakil, y consistió en la colisión de dos coches y una motocicleta.

Los servicios de emergencia trasladaron al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a dos personas: el conductor de la motocicleta, un varón de 54 años que sufrió politraumatismos con pronóstico grave; y otro varón, que circulaba en uno de los coches, herido con pronóstico leve.

Como consecuencia de la colisión, la vía quedó cerrada al tráfico en sentido norte. La Policía Foral reguló la circulación y habilitó un desvío, debidamente señalizado

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.