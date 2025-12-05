Herido grave un hombre de 78 años tras volcar un tractor en Cáseda

Imagen del tractor volcado en Cáseda. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 78 años ha resultado herido grave este viernes tras volcar el tractor en el que circulaba a la altura del pk. 15.1 de la NA-534 (Venta Judas - Aibar - Carcastillo).

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 09.45 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos del parque de bomberos de Sangüesa, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

A la llegada de los servicios de emergencia, el hombre estaba atrapado en el interior de la cabina del tractor, por lo que los bomberos han tenido que liberarlo. Posteriormente, ha sido trasladado en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con politraumatismos con pronóstico grave.

Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.