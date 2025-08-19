Herido un hombre de 34 años en un accidente de tráfico en Ázqueta (Igúzquiza)

PAMPLONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 34 años ha resultado herido este martes en un accidente de tráfico en Ázqueta (Igúzquiza), según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar sobre las 14.35 horas en el kilómetro 47 de la A-12, donde se ha producido una colisión por alcance. El herido ha sido trasladado con TCE y trauma costal por una ambulancia SVB al Hospital García Orcoyen de Estella.

Al lugar se han desplazado bomberos de Estella, una ambulancia SVB, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.