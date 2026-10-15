Herido un hombre de 58 años tras sufrir un accidente de tráfico en Lumbier

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en el término de Lumbier, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 8.41 horas en el kilómetro 25,3 de la carretera NA-2420, en la rotonda, donde han colisión una moto y una furgoneta. Como consecuencia, el motorista, un hombre de 58 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con posible fractura en extremidad superior.

Al lugar se han desplazado efectivos de bomberos del parque de Sangüesa, una ambulancia SVB, un equipo médico de Lumbier, así como agentes de la Guardia Civil.