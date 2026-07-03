Herido un hombre de 59 años en una colisión por alcance en el polígono industrial de Mutilva

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra.
Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia entrando en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 3 julio 2026 12:55
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   PAMPLONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 59 años ha resultado herido este viernes por la mañana en un accidente de tráfico consistente en una colisión por alcance, que se ha producido en la calle A del polígono industrial de Mutilva.

   El aviso del accidente vial se ha recibido a las 10.03 horas y se ha movilizado al lugar del accidente una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada y la Policía Local.

   Ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra un hombre de 59 años con policontusoines de pronóstico reservado. Se ha atendido, también, a un varón de 24 años que ha recibido el alta en el lugar.

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