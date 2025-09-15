Herido un hombre de 61 años en una salida de vía en Murieta

PAMPLONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha resultado herido este lunes a primera hora tras sufrir una salida de vía en la carretera NA-132 en el término de Murieta.

El accidente se ha registrado sobre las 6.16 horas en el kilómetro 10,5 de la citada carretera, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El herido, único ocupante del vehículo, ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con politrauma y pronóstico reservado.

Al lugar han sido movilizados bomberos de Estella, ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral.