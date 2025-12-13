Herido un hombre de 63 años al ser atacado por un jabalí en Jaurrieta

Archivo - Foto de archivo de una manada de jabalíes. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 63 años ha resultado herido este sábado por la mañana al sufrir el ataque de un jabalí mientras caminaba por una pista forestal en Egiluze, en el término municipal de Jaurrieta.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 11.53 horas y se han movilizado los bomberos de Navascués, un equipo médico, una ambulancia convencional, un helicóptero medicalizado, guardas forestales de Medio Ambiente y la Policía Foral.

El senderista, que ha sufrido heridas en extremidad inferior y superior de pronóstico reservado, ha sido atendido en el lugar por el equipo médico y, posteriormente, ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra.