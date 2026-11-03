Herido un hombre de 64 años en una colisión entre dos camiones en Larraga

Imagen del accidente - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años ha resultado herido este martes en una colisión entre dos camiones en el cruce entre las carreteras NA-132 y NA-6100, en Larraga.

Según han indicado desde SOS Navarra, el aviso del accidente, que ha tenido lugar en el punto kilométrico 22,4, se ha recibido a las 13.49 horas. El herido, uno de los camioneros, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra para ser valorado, al encontrarse aturdido tras el accidente.

Han sido movilizados bomberos de Tafalla, una ambulancia de soporte vital avanzado, equipo médico de la zona, personal de Obras Públicas y Guardia Civil. La colisión ha producido un derrame de gasoil y los bomberos han realizado labores de limpieza de la calzada.