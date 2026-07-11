Herido un hombre de 70 años al sufrir una caída de moto en Esteribar

PAMPLONA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha resultado herido este sábado en un accidente de tráfico en Saigots (Esteribar), según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 12.18 horas en el kilómetro 2,6 de la carretera NA-138, donde un hombre de 70 años ha resultado herido al sufrir una caída de moto. Ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, en helicóptero. Presenta trauma torácico.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVA, otra ambulancia SVB, un helicóptero medicalizado así como agentes de la Guardia Civil, que se encargan de realizar las diligencias.