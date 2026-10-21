Herido un hombre de 75 años en una colisión entre un camión y un turismo en Ultzama

Imagen de uno de los vehículos implicados en el siniestro vial. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo, un hombre de 75 años, ha resultado herido este miércoles por la mañana al sufrir una colisión fronto-lateral contra un camión en la N-121-A, a la altura del punto kilométrico 24,900, en el término municipal de Ultzama.

Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas de la Agrupación de Tráfico y una de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Navarra, una dotación de bomberos y una ambulancia de soporte vital básico, que ha trasladado al herido, de 75 años y vecino de Olagüe, al Hospital Universitario de Navarra, sito en Pamplona.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se encargan de la instrucción de las diligencias y del esclarecimiento del siniestro.