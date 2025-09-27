Herido un hombre en una salida de vía con vuelco en la A-15 en Lekunberri

PAMPLONA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha resultado herido este sábado en una salida de vía con vuelco en la autovía A-15 en el término de Lekunberri, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 11.35 horas en el kilómetro 126,3 de la autovía en sentido norte.

Al lugar han sido movilizados bomberos de Cordovilla, equipo médico, ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y pornóstico reservado.