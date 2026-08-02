Herido un joven de 19 años al caerse de la moto en Imárcoain

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido este domingo por la tarde tras caerse de la moto en la que circulaba a la altura del número 40 de la calle San Martín, en Imárcoain, localidad perteneciente al Valle de Elorz.

El accidente se ha producido a las 17.34 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal de Noáin.

El motorista ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.