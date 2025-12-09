Herido un joven de 24 años al colisionar un camión y una moto en Tajonar

PAMPLONA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 24 años ha resultado herido este martes al colisionar un camión y una moto en Tajonar (Aranguren), según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 12,12 horas en el kilómetro 83,2 de la A-15. Como consecuencia de la colisión, ha resultado herido el motorista, que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con politraumatismos. El camionero ha salido ileso.

Al lugar, donde se han producido retenciones, se han desplazado efectivos de Bomberos de Cordovilla, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.