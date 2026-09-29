Herido un joven que circulaba en bici tras ser atropellado por un camión en Pamplona

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 26 años que circulaba en bicicleta ha resultado herido la pasada medianoche tras ser atropellado por un camión en Pamplona, a la altura del número 19 de la calle Padre Calatayud.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con trauma en extremidad inferior y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El aviso por el accidente se ha dado a las 00.23 horas. Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital básico y Policía Municipal de Pamplona.