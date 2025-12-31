Herido leve al caerse del patinete en Pamplona

Archivo - Imagen de archivo de una persona en patinete. - GUSTAVO VALIENTE/EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 39 años ha resultado herido este miércoles tras caerse del patinete en el que circulaba en la Avenida Roncesvalles con Avenida San Ignacio, en Pamplona.

El aviso del accidente se ha recibido a las 13.53 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal de Pamplona.

El herido ha sufrido una contusión en el hombro izquierdo de pronóstico leve y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.