Herido leve un hombre de 48 años en un accidente de tráfico en Viana

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha resultado herido leve este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Viana, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar a las 14.13 horas en el kilómetro 98 de la carretera NA-134, donde han colisionado dos vehículos. Como consecuencia, un varón de 48 años ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Lodosa, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.