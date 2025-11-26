Herido leve un hombre de 51 años en un accidente de tráfico en Lerín

PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 51 años ha resultado herido leve en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles en Lerín, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenio lugar sobre las 9.32 horas en el kilómetro 22,5 de la carretera NA-122, donde han colisionado dos turismos. Como consecuencia, un hombre de 51 años ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con contusiones de carácter leve.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, una ambulancia SVA, otra SVB, así como agentes de la Policía Foral.