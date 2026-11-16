Herido leve un joven de 21 años en un accidente de tráfico en Lodosa

Imagen del accidente. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años resultó herido leve este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en Lodosa, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso tuvo lugar a las 19.38 horas en el kilómetro 32,8 de la carretera NA-129, donde un turismo se salió de la vía. El conductor y único ocupante quedó atrapado y los bomberos lo liberaron para su traslado.

El joven fue evacuado al Hospital García Orcoyen de Estella con contusiones. Al lugar se trasladaron efectivos de Bomberos del parque de Lodosa, una ambulancia SVB y agentes de la Policía Foral.