Herido leve un peatón de 56 años tras ser atropellado por un coche en Pamplona

PAMPLONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un peatón de 56 años ha resultado herido de levedad este viernes tras ser atropellado por un coche en la calle Monte Monjardón, en Pamplona.

Según han informado desde el Gobierno foral, el accidente ha tenido lugar a la altura del número 7. El aviso se ha recibido a las 13.18 horas y han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía Municipal.

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión en la espalda de carácter leve.