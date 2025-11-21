Herido leve un varón de 46 años en un accidente de tráfico en Zurucuáin

PAMPLONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 46 años ha resultado herido leve este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en Zurucuáin (Valle de Yerri), según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 4.53 horas en la carretera NA-7008, donde un vehículo se ha salido de la vía y ha vocado. Como consecuencia, un varón de 46 años ha resultado herido con contusiones y ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella.

A lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Estella, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.