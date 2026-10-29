Herido leve al volcar un camión hormigonera en Javier

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido leve este jueves por la mañana al volcar un camión hormigonera a la altura del punto kilométrico 5 de la NA-5410, en el término municipal de Javier.

SOS Navarra ha recibido el aviso del siniestro a las 9.38 horas y se ha movilizado hasta el lugar los bomberos y un equipo médico de Sangüesa, una ambulancia de Soporte Vital Básico, la Policía Local y la Guardia Civil.

El herido ha sufrido contusiones de pronóstico leve y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.