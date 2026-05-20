Herido un motorista de 58 años tras colisionar con un coche en Pamplona

PAMPLONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 58 años ha resultado herido este miércoles tras colisionar con un coche en la calle Fuente de la Teja de Pamplona, en la rotonda hacia Mendillorri.

Según han informado desde los servicios de emergencias, el aviso del suceso se ha recibido a las 08.37 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión en la extremidad inferior y abrasiones, y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados una ambulancia de soporte vital básico y agentes de Policía municipal.