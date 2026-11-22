Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 60 años ha resultado herido con pronóstico reservado este domingo por la mañana tras chocar con un coche en la Plaza Pompeyo de Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 10.15 horas y hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal de Pamplona.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra al conductor de la moto implicado en el accidente, un varón de 60 años, que ha sufrido policontusiones con pronóstico reservado.