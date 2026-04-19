Herido un motorista de 64 años en una salida de vía en la Sierra de Aralar

Archivo - El herido fue trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Navarra. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años resultó herido este sábado, con policontusiones de pronóstico reservado, al sufrir una salida de vía con su moto en el punto kilométrico 11,5 de la NA-7510, en la Sierra de Aralar.

El aviso del accidente se recibió a las 17.20 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Alsasua, una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico, un helicóptero medicalizado y la Policía Foral.

Debido a las condiciones meteorológicas el helicóptero no pudo llegar hasta el lugar del accidente. Por este motivo, el herido fue en ambulancia hasta Irurtzun donde le esperaba el helicóptero que le trasladó hasta el Hospital Universitario de Navarra.