Herido un motorista tras sufrir una caída en Andosilla

PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída con la moto con la que circulaba a la altura del punto kilométrico 33,6 de la NA-122, en el término municipal de Andosilla.

El aviso del siniestro vial se ha producido a las 13.25 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico y la Policía Foral.

El motorista, varón de 46 años, ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con una posible fractura de clavícula con pronóstico reservado.