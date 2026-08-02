Herido un motorista tras sufrir una caída en Andosilla

Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 2 agosto 2026 16:02
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   PAMPLONA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 46 años ha resultado herido este domingo tras sufrir una caída con la moto con la que circulaba a la altura del punto kilométrico 33,6 de la NA-122, en el término municipal de Andosilla.

   El aviso del siniestro vial se ha producido a las 13.25 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico y la Policía Foral.

   El motorista, varón de 46 años, ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen de Estella con una posible fractura de clavícula con pronóstico reservado.

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