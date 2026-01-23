Herido un motorista al sufrir una caída en Baztan

   PAMPLONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un motorista de 40 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 24 de la NA-138, en la zona del Baztan.

   El aviso del accidente vial se ha recibido a las 13.16 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico y la Policía Foral.

   El herido, un varón de 40 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión costal de pronóstico reservado.

