Herido un motorista al sufrir una caída en Baztan

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 40 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída a la altura del punto kilométrico 24 de la NA-138, en la zona del Baztan.

El aviso del accidente vial se ha recibido a las 13.16 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico, un equipo médico y la Policía Foral.

El herido, un varón de 40 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión costal de pronóstico reservado.