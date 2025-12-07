Herido muy grave al caer por el hueco de la escalera del antiguo convento de Aranzadi

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universirtario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se encuentra en estado muy grave al caerse este domingo por la mañana por el hueco de las escaleras, desde una altura aproximada de tres pisos, en el antiguo convento de Aranzadi, en Pamplona, actualmente ocupado por varias personas.

Según informan a Europa Press fuente de la Policía Municipal de Pamplona, a las 8.50 horas se ha recibido la llamada de uno de los testigos del accidente. Hasta el lugar se han trasladado agentes de este cuerpo que han confirmado los hechos y han avisado a una ambulancia que ha trasladado al herido al Hospital Universitario de Navarra, donde ha quedado ingresado en estado muy crítico.

En estos momentos la zona se encuentra acordonada y ha comenzado la investigación de lo sucedido. Se ha solicitado la presencia de la policía científica de la Policía Nacional.