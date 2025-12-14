Herido un niño de 8 años en un atropello en Pamplona

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra.
Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 14 diciembre 2025 19:05
   PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Un niño de 8 años ha resultado herido con pronóstico reservado este domingo al sufrir un atropello a la altura del número 142 de la Avenida Marcelo Celayeta, en Pamplona.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 17.58 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Municipal de Pamplona.

   El menor ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de pronóstico reservado.

