Herido un niño de 8 años en un atropello en Pamplona

PAMPLONA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un niño de 8 años ha resultado herido con pronóstico reservado este domingo al sufrir un atropello a la altura del número 142 de la Avenida Marcelo Celayeta, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 17.58 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y la Policía Municipal de Pamplona.

El menor ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de pronóstico reservado.