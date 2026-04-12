Herido tras una salida de vía con vuelco en Ablitas

Archivo - Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 36 años ha resultado herido este domingo al sufrir con su vehículo una salida de vía y volcar a la altura del pk 12 de la NA-3042, en el término municipal de Ablitas.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 13.35 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Tudela, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela a un varón de 36 años que sufre policontusiones de pronóstico reservado.