Herido en una salida de vía con vuelco en Lekunberri

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años resultó herido este viernes por la noche tras sufrir una salida de vía con su vehículo y volcar a la altura del punto kilométrico 126 de la carretera A-15, en el término municipal de Lekunberri.

El aviso del siniestro vial se recibió a las 21.35 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de Cordovilla, un equipo médico, una ambulancia convencional y la Guardia Civil.

El herido, un varón de 42 años, sufrió contusiones de pronóstico reservado y fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra.