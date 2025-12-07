Herido en una salida con vuelco en Unzué

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo, un varón de 48 años, ha resultado herido este domingo al sufrir una salida de vía con vuelco a la altura del punto kilométrico 19 de la N-121, en el término municipal de Unzué.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 9.53 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

El conductor ha conseguido salir por sus propios medios del vehículo. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de pronóstico reservado.