Herido en una salida con vuelco en Unzué

Publicado: domingo, 7 diciembre 2025 12:56

   PAMPLONA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El conductor de un vehículo, un varón de 48 años, ha resultado herido este domingo al sufrir una salida de vía con vuelco a la altura del punto kilométrico 19 de la N-121, en el término municipal de Unzué.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 9.53 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Cordovilla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

   El conductor ha conseguido salir por sus propios medios del vehículo. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de pronóstico reservado.

