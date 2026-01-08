Herido tras ser embestido por otro vehículo en una glorieta en Tudela

Imagen del vehículo tras ser embestido en la glorieta. - POLICÍA LOCAL DE TUDELA

PAMPLONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años resultó herido este miércoles, sobre las 15.00 horas, en un accidente de tráfico en la glorieta de Olite con el Vial Merindades, en Tudela.

El siniestro consistió en una embestida de un vehículo que tras no haber cedido el paso, golpeó fuertemente contra otro vehículo, produciendo daños cuantiosos y lesiones en cuello en su conductor. El perjudicado, un varón de 28 años, fue trasladado en ambulancia al hospital Reina Sofía.

Según informan desde la Policía Local de Tudela, el causante se dio a la fuga, por lo que ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para esclarecer los hechos.

Entre otras intervenciones realizadas por la Policía Local durante la jornada del miércoles, a las 11.00 horas se atendió la caída de un varón de 81 años en Boulevard de la Peñica, el cual sangraba abundantemente en el rostro. Fue trasladado en una ambulancia medicalizada al hospital Reina Sofía, comunicando el suceso a un familiar. El hombre se encuentra dado de alta con fractura en nariz y mano, a la espera de evolución.

Una hora más tarde, un varón de 64 años que se encontraba acompañado de su cuidadora, sufrió un desmayo en un bar de la zona centro. El hombre se encontraba consciente y con una herida debido a la caída. Se gestionó una ambulancia que lo trasladó al hospital Reina Sofía. Se encuentra ingresado a la espera de evolución.

Por otro lado, a las 18.00 horas se atendió un conflicto en una comunidad de vecinos del barrio de Lourdes, donde se había producido un fuerte atasco y el propietario de una bajera no dejaba acceso a la misma para realizar las reparaciones oportunas. Se informó de la obligatoriedad de acceso establecida en la Ley de Propiedad Horizontal, por lo que ese tipo de conductas pueden ser denunciadas.

Por último, sobre las 20.30 horas se atendió un delito leve de hurto en un establecimiento del barrio de Lourdes, donde dos menores de 12 y 14 años sustrajeron presuntamente alguna chocolatina. Tras avisar a sus padres, el comercio no quiso interponer denuncia.