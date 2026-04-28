Herido un trabajador de 31 años al sufrir un accidente laboral en Andosilla

PAMPLONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 31 años ha resultado herido este martes al sufrir un accidente laboral en una empresa conservera de Andosilla, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 13.24 horas cuando el trabajador ha sufrido el aplastamiento de extremidad inferior por una máquina. Como consecuencia, ha sido trasladado al Hospital García Orcoyen, de Estella.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Lodosa, un equipo médico, una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil. Éstos últimos se han hecho cargo de realizar las diligencias.