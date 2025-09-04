Herido un trabajador de 42 años al quedar su pierna atrapada en una máquina en Monteagudo

Imagen de la máquina con la que se ha producido el accidente - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador de 42 años ha resultado herido este jueves al quedar su pierna atrapada en un motocultor en el Camino de González, en Monteagudo.

Según han informado desde el Gobierno foral, el aviso del accidente laboral se ha recibido a las 9.20 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con una posible fractura de pierna y su pronóstico es reservado.

Hasta el lugar han sido movilizados bomberos de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.