Herido un trabajador de 53 años al caer de una retroexcavadora en Oroz-Betelu

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 53 años ha resultado herido este miércoles en un accidente laboral ocurrido en Oroz-Betelu, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 8.34 horas en el kilómetro 8.5 de la carretera NA-2040 al caer el trabajador desde una retroexcavadora, una altura de metro y medio. Como consecuencia, el hombre ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Al lugar se han movilizado una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Foral.