Herido un varón de 21 años en un accidente laboral en una empresa de materiales de construcción en Elizondo

PAMPLONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 21 años ha resultado herido este lunes al sufrir un accidente laboral en una empresa de materiales de construcción en Elizondo, según han informado desde Emergencias.

El trabajador ha sufrido un golpe en la cabeza y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN), en Pamplona, con un traumatismo craneoencefálico con herida.

Al lugar del accidente, que ha tenido lugar a las 7.57 horas, se han desplazado Bomberos de Oronoz, una ambulancia SVB, un equipo médico así como agentes de la Policía Foral.