Herido un varón de 37 años en un accidente de tráfico en Ballariain

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 37 años ha resultado herido este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en Ballariain (Berrioplano), según ha informado Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar sobre las 9 horas en el kilómetro 3 de la carretera NA-4100, donde un vehículo se ha salido de la vía y volcado. Como consecuencia, el conductor y único ocupante ha sido trasladado, con policontusiones, al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

A lugar se han desplazado efectivos de Bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.